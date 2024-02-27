Глава МИД Кулеба призвал уехавших украинцев вернуться и помочь защитить Украину

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью The Irish Times призвал покинувших страну украинцев вернуться домой и помочь защитить государство.

«Мы уважаем индивидуальный выбор каждого человека, но мы также призываем всех украинцев... рассмотреть возможность возвращения домой», — сказал министр.

Ранее директор Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи Элла Либанова заявила, что Украину ждёт демографическая катастрофа в ближайшие десять лет, а население в 2033 году составит от 26 до 35 млн.

Также на Украине признали, что около половины уехавших граждан не вернутся в страну.