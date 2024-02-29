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Bloomberg: ФРГ, Франция и ЕЦБ обеспокоены возможным изъятием российских активов

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Во Франции, Германии и Европейском центробанке выразили обеспокоенность возможным изъятием замороженных российских активов — об этом представители сообщили на полях встречи глав Минфина и ЦБ стран G20.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, Париж, Берлин и ЕЦБ поделились опасениями в связи с возможными ответными мерами со стороны России в отношении европейских активов, а также негативного воздействия таких мер на стабильность финансовой системы в целом.

В агентстве отметили, что опасность для Запада заключается также и в том, что изъятие активов подтолкнёт другие страны к тому, чтобы не хранить резервы в западных валютах.

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр ранее заявил об отсутствии правовой основы для изъятия российских активов.

Министр финансов России Антон Силуанов отметил, что российская сторона ответит симметрично на попытки передать Украине замороженные активы России.

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