Силуанов пригрозил симметричным ответом на передачу Украине активов России

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что российская сторона ответит симметрично на попытки США передать Украине замороженные активы России.

Как отметил Силуанов, предложение главы Минфина США по разморозке и передаче замороженных активов России Украине «в корне ошибочно, потому что оно подрывает основы и устои финансовой системы», так как в этом случае золотовалютные резервы национальных банков подпадают под политические ограничения и заморозки.

«Этим шагом, если он произойдёт, наши западные коллеги сделают хуже только себе, как это было сделано в отношении ограничений расчётов в долларах, расчётов в клиринговых системах, в логистике... Если коллеги будут так действовать, у нас будет симметричный ответ», — цитирует его РИА Новости.

Силуанов напомнил, что в России тоже заморожены достаточные объёмы финансовых активов и вложений иностранных инвесторов в российские ценные бумаги.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила о необходимости в срочном порядке найти способ направить Украине российские активы.