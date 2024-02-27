RT в Telegram
Подпишись

Силуанов пригрозил симметричным ответом на передачу Украине активов России

Короткая ссылка
Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что российская сторона ответит симметрично на попытки США передать Украине замороженные активы России.

Как отметил Силуанов, предложение главы Минфина США по разморозке и передаче замороженных активов России Украине «в корне ошибочно, потому что оно подрывает основы и устои финансовой системы», так как в этом случае золотовалютные резервы национальных банков подпадают под политические ограничения и заморозки.

«Этим шагом, если он произойдёт, наши западные коллеги сделают хуже только себе, как это было сделано в отношении ограничений расчётов в долларах, расчётов в клиринговых системах, в логистике... Если коллеги будут так действовать, у нас будет симметричный ответ», — цитирует его РИА Новости.

Силуанов напомнил, что в России тоже заморожены достаточные объёмы финансовых активов и вложений иностранных инвесторов в российские ценные бумаги.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила о необходимости в срочном порядке найти способ направить Украине российские активы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить