Италия: поиск путей использования замороженных активов России будет сложным
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Об этом сообщает агентство Nova.
Как пишет РИА Новости, по словам Джорджетти, председательству Италии в G7 предстоит тяжёлая и сложная техническая работа по созданию прочной правовой основы для использования российских финансовых активов в качестве компенсации Украине.
Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что заморозка суверенных российских активов — это непросчитанный шаг со стороны стран Запада и решения по изъятию этих активов в случае принятия нанесут большой ущерб западным компаниям.
Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр сообщал об отсутствии правовой основы для изъятия российских активов.