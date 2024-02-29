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Италия: поиск путей использования замороженных активов России будет сложным

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Найти правовую основу для использования замороженных активов России на восстановление Украины будет сложно. Об этом сообщил на полях встречи коллег по «Большой двадцатке» в Сан-Паулу глава Минфина Италии Джанкарло Джорджетти.
Италия: поиск путей использования замороженных активов России будет сложным
  • AP
  • © Kazuhiro Nogi

Об этом сообщает агентство Nova.

Как пишет РИА Новости, по словам Джорджетти, председательству Италии в G7 предстоит тяжёлая и сложная техническая работа по созданию прочной правовой основы для использования российских финансовых активов в качестве компенсации Украине.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что заморозка суверенных российских активов — это непросчитанный шаг со стороны стран Запада и решения по изъятию этих активов в случае принятия нанесут большой ущерб западным компаниям.

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр сообщал об отсутствии правовой основы для изъятия российских активов.

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