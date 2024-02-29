Италия: поиск путей использования замороженных активов России будет сложным

Найти правовую основу для использования замороженных активов России на восстановление Украины будет сложно. Об этом сообщил на полях встречи коллег по «Большой двадцатке» в Сан-Паулу глава Минфина Италии Джанкарло Джорджетти.

Об этом сообщает агентство Nova.

Как пишет РИА Новости, по словам Джорджетти, председательству Италии в G7 предстоит тяжёлая и сложная техническая работа по созданию прочной правовой основы для использования российских финансовых активов в качестве компенсации Украине.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что заморозка суверенных российских активов — это непросчитанный шаг со стороны стран Запада и решения по изъятию этих активов в случае принятия нанесут большой ущерб западным компаниям.

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр сообщал об отсутствии правовой основы для изъятия российских активов.