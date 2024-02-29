RT в Telegram
Подпишись

Express: план подготовки к смерти Карла III назвали операция «Мост Менай»

Короткая ссылка
В Великобритании начали подготовку к смерти короля Карла III, кодовое название операции на экстренный случай — «Мост Менай».
Express: план подготовки к смерти Карла III назвали операция «Мост Менай»
  • Gettyimages.ru
  • © Karwai Tang

Как сообщает издание Daily Express, первыми о смерти монарха узнают премьер-министр Великобритании, секретарь кабмина и несколько правительственных старших чиновников. 

После этого о произошедшем будет объявлено в прямом эфире новостей ВВС.

Также план будет отражать полную информацию о том, что произойдёт в течение следующих 10 дней.

Ранее премьер Британии Риши Сунак заявил о шоке из-за рака у Карла III.

Королева Елизавета II умерла 8 сентября 2022 года на 97-м году жизни.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить