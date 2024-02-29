Express: план подготовки к смерти Карла III назвали операция «Мост Менай»
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Как сообщает издание Daily Express, первыми о смерти монарха узнают премьер-министр Великобритании, секретарь кабмина и несколько правительственных старших чиновников.
После этого о произошедшем будет объявлено в прямом эфире новостей ВВС.
Также план будет отражать полную информацию о том, что произойдёт в течение следующих 10 дней.
Ранее премьер Британии Риши Сунак заявил о шоке из-за рака у Карла III.
Королева Елизавета II умерла 8 сентября 2022 года на 97-м году жизни.