Express: план подготовки к смерти Карла III назвали операция «Мост Менай»

В Великобритании начали подготовку к смерти короля Карла III, кодовое название операции на экстренный случай — «Мост Менай».

Как сообщает издание Daily Express, первыми о смерти монарха узнают премьер-министр Великобритании, секретарь кабмина и несколько правительственных старших чиновников.

После этого о произошедшем будет объявлено в прямом эфире новостей ВВС.

Также план будет отражать полную информацию о том, что произойдёт в течение следующих 10 дней.

Ранее премьер Британии Риши Сунак заявил о шоке из-за рака у Карла III.

Королева Елизавета II умерла 8 сентября 2022 года на 97-м году жизни.