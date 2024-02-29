Express: в Великобритании подготовили план на случай смерти короля Карла III

В Великобритании подготовили план на случай смерти короля Карла III. Ранее у него был выявлен рак.

Об этом пишет Express.

Король Карл III взошёл на престол 8 сентября 2022 года, в день смерти его матери королевы Елизаветы.

Отмечается, что план будет включать подробную информацию о том, как общественность будет проинформирована о смерти короля, полную информацию о том, что произойдёт в течение следующих 10 дней.

Ранее премьер Британии Риши Сунак заявил о шоке из-за рака у Карла III.

Также стало известно, что принц Уильям может взять на себя ряд публичных обязанностей Карла III.