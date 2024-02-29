Экс-участники списка Forbes Баронов и Тимашев отказались от гражданства России
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Об этом информирует издание Forbes.
Процедуру выхода из гражданства, как утверждается, бизнесмены прошли в посольстве России на Кипре.
По данным издания, в настоящий момент оба бизнесмена являются гражданами Кипра. При этом Баронов на постоянной основе проживает в Швейцарии, а Тимашев — в Соединённых Штатах.
В 2020 году Forbes оценил состояние Баронова в $770 млн. Что касается Тимашева, тогда его состояние оценили в $680 млн.
Ранее стало известно, что бывший владелец девелоперской компании Coalco International миллиардер Василий Анисимов отказался от гражданства России.