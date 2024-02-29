Экс-участники списка Forbes Баронов и Тимашев отказались от гражданства России

Бывшие участники списка Forbes, основатели американских IT-компаний Veeam Software и Object First Андрей Баронов и Ратмир Тимашев отказались от российского гражданства.

Об этом информирует издание Forbes.

Процедуру выхода из гражданства, как утверждается, бизнесмены прошли в посольстве России на Кипре.

По данным издания, в настоящий момент оба бизнесмена являются гражданами Кипра. При этом Баронов на постоянной основе проживает в Швейцарии, а Тимашев — в Соединённых Штатах.

В 2020 году Forbes оценил состояние Баронова в $770 млн. Что касается Тимашева, тогда его состояние оценили в $680 млн.

Ранее стало известно, что бывший владелец девелоперской компании Coalco International миллиардер Василий Анисимов отказался от гражданства России.