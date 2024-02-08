RT в Telegram
Подпишись

Forbes: миллиардер Анисимов отказался от российского гражданства

Короткая ссылка
Бывший владелец девелоперской компании Coalco International миллиардер Василий Анисимов отказался от гражданства России, информирует издание Forbes.
Forbes: миллиардер Анисимов отказался от российского гражданства
  • РИА Новости
  • © Алексей Куденко

По данным издания, Анисимов вышел из российского гражданства в сентябре 2022 года. После такого решения миллиардер, как утверждается, въезжает на территорию России по бизнес-визе.

По его словам, никаких активов в России у него не осталось.

Также в публикации говорится, что сейчас Анисимов является гражданином Хорватии. У него также есть гражданство Доминиканской Республики, полученное ещё в 1990-х годах.

Ранее стало известно, что бывший владелец сети магазинов бытовой техники «Техносила» Михаил Кокорич отказался от российского гражданства.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить