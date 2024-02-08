Forbes: миллиардер Анисимов отказался от российского гражданства
- РИА Новости
- © Алексей Куденко
По данным издания, Анисимов вышел из российского гражданства в сентябре 2022 года. После такого решения миллиардер, как утверждается, въезжает на территорию России по бизнес-визе.
По его словам, никаких активов в России у него не осталось.
Также в публикации говорится, что сейчас Анисимов является гражданином Хорватии. У него также есть гражданство Доминиканской Республики, полученное ещё в 1990-х годах.
Ранее стало известно, что бывший владелец сети магазинов бытовой техники «Техносила» Михаил Кокорич отказался от российского гражданства.