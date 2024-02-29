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Новая Зеландия объявила о новом пакете антироссийских санкций

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Министр иностранных дел Новой Зеландии Уинстон Питерс объявил о введении нового пакета санкций в отношении российских предприятий и граждан.

Об этом пишет BNN Breaking.

По данным телеканала, новые ограничения затронут цены на российскую нефть, а также экспорт некоторых товаров в Россию и Белоруссию через третьи страны.

Кроме того, санкции содержат финансовые и экономические ограничения в отношении граждан России и российских предприятий. 

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что 13-й пакет санкций ЕС не окажет никакого влияния на ход спецоперации.

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