Новая Зеландия объявила о новом пакете антироссийских санкций

Министр иностранных дел Новой Зеландии Уинстон Питерс объявил о введении нового пакета санкций в отношении российских предприятий и граждан.

Об этом пишет BNN Breaking.

По данным телеканала, новые ограничения затронут цены на российскую нефть, а также экспорт некоторых товаров в Россию и Белоруссию через третьи страны.

Кроме того, санкции содержат финансовые и экономические ограничения в отношении граждан России и российских предприятий.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что 13-й пакет санкций ЕС не окажет никакого влияния на ход спецоперации.