Новая Зеландия объявила о новом пакете антироссийских санкций
Об этом пишет BNN Breaking.
По данным телеканала, новые ограничения затронут цены на российскую нефть, а также экспорт некоторых товаров в Россию и Белоруссию через третьи страны.
Кроме того, санкции содержат финансовые и экономические ограничения в отношении граждан России и российских предприятий.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что 13-й пакет санкций ЕС не окажет никакого влияния на ход спецоперации.