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МЭР: турпоток из КНР в Россию в 2024 году может приблизиться к допандемийному уровню

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Туристический поток из Китая в Россию в 2024 году может приблизиться к допандемийному уровню.

Об этом в интервью ТАСС сообщил заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков.

По его словам, турпоток, по консервативным оценкам, вырастет на 30—40% относительно 2023 года.

«Оптимистичные — приблизимся к доковидному уровню», — сказал Вахруков.

Ранее глава консульского департамента российского МИД Алексей Климов заявил, что Москва фиксирует рост интереса иностранцев к посещению России.

Также сообщалось, что в январе гражданам Китая выдали 26 308 российских электронных виз.

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