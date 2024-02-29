МЭР: турпоток из КНР в Россию в 2024 году может приблизиться к допандемийному уровню

Туристический поток из Китая в Россию в 2024 году может приблизиться к допандемийному уровню.

Об этом в интервью ТАСС сообщил заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков. По его словам, турпоток, по консервативным оценкам, вырастет на 30—40% относительно 2023 года. «Оптимистичные — приблизимся к доковидному уровню», — сказал Вахруков. Ранее глава консульского департамента российского МИД Алексей Климов заявил, что Москва фиксирует рост интереса иностранцев к посещению России. Также сообщалось, что в январе гражданам Китая выдали 26 308 российских электронных виз.