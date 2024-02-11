МИД: российская сторона фиксирует рост интереса иностранцев к посещению России

Глава консульского департамента российского МИД Алексей Климов заявил, что Москва фиксирует рост интереса иностранцев к посещению России.

Как он отметил в беседе с ТАСС, в 2023 году российскими дипмиссиями за рубежом было выдано 840 тыс. традиционных бумажных виз, что существенно больше, чем в 2022 году (510 тыс. виз). При этом с августа за пять месяцев было выдано 170 тыс. электронных виз.

Климов также уточнил, что при этом от общего числа обоих видов виз 221 тыс. была выдана гражданам недружественных стран.

«Таким образом, прослеживается тенденция не только к сохранению, но и к наращиванию заинтересованности иностранцев в посещении России», — отметил дипломат.

Ранее сообщалось, что в январе гражданам Китая выдали 26 308 российских электронных виз.