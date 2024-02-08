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В январе гражданам Китая выдали 26 308 российских электронных виз

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Граждане Китая в январе 2024 года оформили 26 308 российских электронных виз.
В январе гражданам Китая выдали 26 308 российских электронных виз
  • AFP
  • © Yuri KADOBNOV

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на статистику МИД России.

«Это даёт толчок для развития туризма. Быстрое оформление, людям не надо никуда ходить и тратить своё личное время. Туристы могут оформить электронную визу на срок до 60 дней с правом пребывания в РФ в течение 16 дней», — заявила профессор кафедры управления бизнес-процессами факультета рыночных технологий ИОМ РАНХиГС Галина Дехтярь.

Отмечается, что с августа 2023 года граждане КНР оформили 112 927 электронных виз.

Ранее опрошенные RT аналитики рассказали о приоритетных направлениях для китайских туристов в России.

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