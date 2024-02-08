В январе гражданам Китая выдали 26 308 российских электронных виз

Граждане Китая в январе 2024 года оформили 26 308 российских электронных виз.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на статистику МИД России.

«Это даёт толчок для развития туризма. Быстрое оформление, людям не надо никуда ходить и тратить своё личное время. Туристы могут оформить электронную визу на срок до 60 дней с правом пребывания в РФ в течение 16 дней», — заявила профессор кафедры управления бизнес-процессами факультета рыночных технологий ИОМ РАНХиГС Галина Дехтярь.

Отмечается, что с августа 2023 года граждане КНР оформили 112 927 электронных виз.

Ранее опрошенные RT аналитики рассказали о приоритетных направлениях для китайских туристов в России.