В январе гражданам Китая выдали 26 308 российских электронных виз
- AFP
- © Yuri KADOBNOV
Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на статистику МИД России.
«Это даёт толчок для развития туризма. Быстрое оформление, людям не надо никуда ходить и тратить своё личное время. Туристы могут оформить электронную визу на срок до 60 дней с правом пребывания в РФ в течение 16 дней», — заявила профессор кафедры управления бизнес-процессами факультета рыночных технологий ИОМ РАНХиГС Галина Дехтярь.
Отмечается, что с августа 2023 года граждане КНР оформили 112 927 электронных виз.
Ранее опрошенные RT аналитики рассказали о приоритетных направлениях для китайских туристов в России.