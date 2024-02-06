Названы приоритетные направления для китайских туристов в России

Опрошенные RT аналитики рассказали о приоритетных направления для китайских туристов в России.

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин рассказал, что по поручению Минэкономразвития РСТ проводит целый ряд стратегических сессий по различным видам туризма.

«Представители Санкт-Петербурга в нашей дискуссии предложили для Китая ввести в целом безвизовый режим. Это оформлено в виде рекомендаций и будет направлено во все заинтересованные министерства и ведомства. Предложение будет направлено в Минэкономразвития и в МИД. В принципе, думаю, это вполне реализуемо», — считает специалист.

По словам вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР) по вопросам выездного туризма Артура Мурадяна, китайские туристы в прошлом году преобладали среди гостей нашей страны.

«Надо понимать, что общее количество туристов находится в районе 700 тыс. Из них около 200 тыс. — визиты китайских туристов. Надо понимать, что приоритетами для китайских туристов являются Москва, Санкт-Петербург, Байкальский регион и Дальний Восток. Соответственно, это — Хабаровский край», — рассказал Мурадян.

Он уверен, что китайские туристы станут доминирующей ветвью въездного туризма в 2024 году.

«Как раз продление группового безвизового туризма, которое для китайских туристов в некой степени больше актуально, так как они ездят более организованно, чем наши отечественные туристы. При всём при этом, конечно же, снятие визовых ограничений могло бы существенно увеличить потоки. Другое дело, что хотелось бы, чтобы эта мера была зеркальная, чтобы и Китай для россиян отменил визы», — заключил собеседник RT.

Ранее директор Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» Александр Осауленко рассказал, что выпуск платёжных карт для иностранных туристов будет удобен в первую очередь организованным туристам.