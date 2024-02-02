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«Турпомощь»: платёжные карты для иностранцев будут удобны для организованных туристов

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Полина Полетаева
Директор Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» Александр Осауленко рассказал RT, что выпуск платёжных карт для иностранных туристов будет удобен в первую очередь организованным туристам.
«Турпомощь»: платёжные карты для иностранцев будут удобны для организованных туристов
  • Gettyimages.ru

Осауленко отметил, что на данный момент обсуждаются разные меры поддержки для иностранных туристов в банковской сфере.

«Например, обсуждается расширение возможностей банков по обменным пунктам, расширение их временного диапазона работы, работы в выходные. Карты — ещё один из вариантов. И чем больше будет вариативность, тем лучше будет для самого туриста», — считает директор ассоциации.

По его словам, выпуск платёжных карт для иностранных туристов в первую очередь будет удобен именно для организованных туристов.

«Потому что часть организационного процесса по получению таких карт будут брать на себя туроператоры. И это очень важно, когда турист до своей туристической поездки решает все эти организационные моменты. И по приезду получает для себя возможность достаточно полноценно отдыхать, покупать сувениры и, так сказать, приобщаться к тем культурным и познавательным моментам страны, в которую он приехал», — заключил собеседник RT.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что российские банки в тестовом режиме начали выпускать платёжные карты для иностранных туристов.

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