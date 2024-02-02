Около 8,5 млн иностранных туристов посетили Россию в 2023 году

Директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития России Никита Кондратьев заявил, что около 8,5 млн иностранных туристов посетили страну в прошедшем году.

Об этом он сказал во время стратегической сессии Российского союза туриндустрии (РСТ) по въездному туризму со ссылкой на данные Пограничной службы ФСБ.

«Вчера появилась первая статистика пограничников, по въезду у нас получилось 8,5 млн иностранных туристов», — цитирует его ТАСС.

По его словам, рост по сравнению в 2022 годом составил 3,5%.

Ранее в Российском союзе туриндустрии рассказали о росте спроса на внутренний экскурсионный туризм на февральские праздники.