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В РСТ рассказали о популярных направлениях на февральские праздники

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В Российском союзе туриндустрии (РСТ) рассказали о росте спроса на внутренний экскурсионный туризм на февральские праздники.
В РСТ рассказали о популярных направлениях на февральские праздники
  • Gettyimages.ru
  • © Eva Blanco

Об этом сообщает RuNews24.

«В Краснодаре число бронирований выросло на 85%, в Москве — на 65%, в Екатеринбурге — на 64%, в Ярославле — на 45%. В списке направлений для активных путешествий выделяются Иркутск (+39%) и Шерегеш (+26%)», — сказали в РСТ.

Там также отметили, что туристы для путешествий чаще всего выбирают Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Эсто-Садок, Казань, Мурманск, Калининград, Красную Поляну, Архыз и Териберку.

Ранее эксперты туротрасли назвали семь регионов России, где есть природные курорты с минеральной водой, целебными грязями и красивыми видами.

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