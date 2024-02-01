В РСТ рассказали о популярных направлениях на февральские праздники

В Российском союзе туриндустрии (РСТ) рассказали о росте спроса на внутренний экскурсионный туризм на февральские праздники.

Об этом сообщает RuNews24.

«В Краснодаре число бронирований выросло на 85%, в Москве — на 65%, в Екатеринбурге — на 64%, в Ярославле — на 45%. В списке направлений для активных путешествий выделяются Иркутск (+39%) и Шерегеш (+26%)», — сказали в РСТ.

Там также отметили, что туристы для путешествий чаще всего выбирают Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Эсто-Садок, Казань, Мурманск, Калининград, Красную Поляну, Архыз и Териберку.

Ранее эксперты туротрасли назвали семь регионов России, где есть природные курорты с минеральной водой, целебными грязями и красивыми видами.