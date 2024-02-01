В России назвали регионы с лучшими минеральными курортами

Эксперты туротрасли назвали семь регионов России, где есть природные курорты с минеральной водой, целебными грязями и красивыми видами.

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на сервис tutu.

Прежде всего, эксперты выделили курортные зоны Ставропольского края: Пятигорск, Кисловодск, Ессентуки и Железноводск.

Также своими здравницами славится Краснодарский край, где есть море, горы и термальные источники, например микрорайон Мацеста.

Множество минеральных источников есть и в Бурятии (по некоторым данным, около 300). Один из самых популярных курортов в регионе — Аршан.

Кроме того, минеральными источниками славятся Алтайский край (Белокуриха), Волгоградская область (озеро Эльтон), Тюменская область, Республика Карелия.

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