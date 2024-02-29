WAFA: глава Палестины осудил послевоенные планы Израиля в Газе
Об этом информирует WAFA.
По словам палестинского лидера, план Нетаньяху отражает заявленную политику его правительства, которое «отрицает палестинский народ» и настаивает на установлении суверенитета Израиля над всей территорией от Средиземного моря до реки Иордан.
Ранее Нетаньяху представил план урегулирования в Газе после завершения боевых действий.
Также глава Минобороны Израиля Йоав Галант заявил, что жители вернутся на север Газы лишь после освобождения заложников.