Нетаньяху представил план урегулирования в Газе после завершения боевых действий

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху представил план, касающийся послевоенного урегулирования в секторе Газа.

Об этом сообщил советник главы израильского правительства Дмитрий Гендельман, приложив к посту соответствующий документ.

«Документ, прилагаемый премьер-министром, был распространён среди всех членов кабинета в качестве основы для обсуждения», — говорится в сообщении.

План Нетаньяху среди прочего предлагает демилитаризацию и дерадикализацию сектора Газа, установление военного контроля Израиля над анклавом и «южного заслона» на границе Газы с Египтом.

Кроме того, план предусматривает передачу гражданской власти «местным силам, имеющим административный опыт», которые не связаны с террористическими организациями.

При этом отмечается, что план заработает только после достижения всех целей Израиля в конфликте с палестинским движением ХАМАС, которые заключаются в уничтожении военного потенциала движения и его инфраструктуры.

Ранее Биньямин Нетаньяху заявил на пресс-конференции, что израильские военные продолжат наносить удары по сектору Газа до достижения всех целей войны.