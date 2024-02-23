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Нетаньяху представил план урегулирования в Газе после завершения боевых действий

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху представил план, касающийся послевоенного урегулирования в секторе Газа.
Нетаньяху представил план урегулирования в Газе после завершения боевых действий
  • AP
  • © Abir Sultan

Об этом сообщил советник главы израильского правительства Дмитрий Гендельман, приложив к посту соответствующий документ.

«Документ, прилагаемый премьер-министром, был распространён среди всех членов кабинета в качестве основы для обсуждения», — говорится в сообщении.

План Нетаньяху среди прочего предлагает демилитаризацию и дерадикализацию сектора Газа, установление военного контроля Израиля над анклавом и «южного заслона» на границе Газы с Египтом.

Кроме того, план предусматривает передачу гражданской власти «местным силам, имеющим административный опыт», которые не связаны с террористическими организациями. 

При этом отмечается, что план заработает только после достижения всех целей Израиля в конфликте с палестинским движением ХАМАС, которые заключаются в уничтожении военного потенциала движения и его инфраструктуры. 

Ранее Биньямин Нетаньяху заявил на пресс-конференции, что израильские военные продолжат наносить удары по сектору Газа до достижения всех целей войны.

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