Нетаньяху: Израиль продолжит наносить удары по Газе до достижения целей войны

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил на пресс-конференции, что израильские военные продолжат наносить удары по сектору Газа до достижения всех целей войны.

«Израиль продолжит сражаться в секторе Газа, пока не достигнет всех целей войны. Наше военное давление работает, мы достигли таких районов, какие невозможно было представить», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим он подчеркнул, что израильская армия намерена вторгнуться и вести боевые действия в том числе и в Рафахе «после эвакуации мирного населения».

«Те, кто отговаривают нас от проведения операции в Рафахе, склоняют нас к тому, чтобы проиграть войну», — заключил он.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высказал мнение, что атаки израильской армии на город Рафах на юге сектора Газа являются последствием двуличной политики, которую ведут западные страны.

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявлял, что мировое сообщество не должно позволять Армии обороны Израиля проводить военную операцию на территории Рафаха.