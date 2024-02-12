Эрдоган назвал атаки Израиля на Рафах последствием двуличной политики Запада

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высказал мнение, что атаки Армии обороны Израиля на город Рафах на юге сектора Газа являются последствием двуличной политики, которую ведут западные страны.

Об этом Эрдоган сказал в ходе обращения к нации по итогам заседания правительства Турции.

Как отметил турецкий лидер, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и его правительство ежедневно переходят красные линии.

«Причиной такого безрассудства Израиля является двуличная политика западных держав. Призывая к сдержанности на сцене, они закрывают глаза на кровавую бойню, устроенную Нетаньяху», — цитирует его РИА Новости.

Ранее стало известно, что в результате ударов израильской армии по городу Рафах на юге сектора Газа погибли до 100 человек.

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что мировое сообщество не должно позволять Армии обороны Израиля проводить военную операцию на территории Рафаха.