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Axios: США рассматривают возможность доставки помощи Газе самолётами ВВС

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США рассматривают возможность доставки гуманитарной помощи жителям сектора Газа с помощью военных самолётов, поскольку делать это наземным путём становится всё более затруднительно.

Об этом пишет Axios.

«Мы не можем обеспечить доставку достаточного количества помощи на грузовиках, поэтому нам нужны такие экстренные меры, как переброска грузов по воздуху», — говорится в публикации.

По данным портала, тот факт, что Белый дом рассматривает такую возможность, подчёркивает растущую обеспокоенность усугублением гуманитарного кризиса в Газе.

Ранее президент Соединённых Штатов Джо Байден заявил, что надеется на достижение соглашения о прекращении огня в секторе Газа к началу следующей недели.

Также Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил мнение, что только прекращение огня позволит расширить доставку помощи в Газу.

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