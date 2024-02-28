В МИД КНР призвали снизить напряжённость на фоне заявления Макрона по Украине

Китай призывает все стороны создать условия для снижения напряжённости, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин на фоне высказывания президента Франции Эммануэля Макрона по Украине.

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«Мы призываем все стороны достичь консенсуса и создать условия для ослабления напряжённости, содействия прекращению огня и боевых действий», — цитирует её РИА Новости. По словам Мао Нин, Пекин продолжит играть конструктивную роль в политурегулировании ситуации на Украине. Ранее председатель Госдумы России Вячеслав Володин заявил, что Макрон в попытках сохранить власть рискует разжечь третью мировую войну. Французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал крайне опасным заявление Макрона о войсках НАТО.