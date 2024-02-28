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В МИД КНР призвали снизить напряжённость на фоне заявления Макрона по Украине

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Китай призывает все стороны создать условия для снижения напряжённости, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин на фоне высказывания президента Франции Эммануэля Макрона по Украине.
В МИД КНР призвали снизить напряжённость на фоне заявления Макрона по Украине
  • AP
  • © Lewis Joly

«Мы призываем все стороны достичь консенсуса и создать условия для ослабления напряжённости, содействия прекращению огня и боевых действий», — цитирует её РИА Новости.

По словам Мао Нин, Пекин продолжит играть конструктивную роль в политурегулировании ситуации на Украине.

Ранее председатель Госдумы России Вячеслав Володин заявил, что Макрон в попытках сохранить власть рискует разжечь третью мировую войну.

Французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал крайне опасным заявление Макрона о войсках НАТО.

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