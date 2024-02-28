В МИД КНР призвали снизить напряжённость на фоне заявления Макрона по Украине
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«Мы призываем все стороны достичь консенсуса и создать условия для ослабления напряжённости, содействия прекращению огня и боевых действий», — цитирует её РИА Новости.
По словам Мао Нин, Пекин продолжит играть конструктивную роль в политурегулировании ситуации на Украине.
Ранее председатель Госдумы России Вячеслав Володин заявил, что Макрон в попытках сохранить власть рискует разжечь третью мировую войну.
Французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал крайне опасным заявление Макрона о войсках НАТО.