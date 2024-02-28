Захарова назвала угрозы нейтрализовать Калининград частью информационной войны

Заявления посла Литвы в Швеции Линаса Линкявичюса о «нейтрализации» Калининграда в случае конфликта России и НАТО являются элементом информационной войны.

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире Радио Sputnik.

По её словам, Линкявичюс не обладает полномочиями для подобных заявлений.

«Опять же — элемент информационной войны, элемент пиара, хайпа, я думаю, скорее всего, первое», — заявила Захарова.

Ранее экс-министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, который сейчас работает послом в Швеции, пригрозил «нейтрализовать» Калининград, если Россия бросит вызов НАТО.

Сенатор от Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков высказал мнение, что литовские власти на постоянной основе ищут повод виртуально «повоевать» с Калининградом из-за отсутствия хороших новостей в своей стране.