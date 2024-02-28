RT в Telegram
Подпишись

Захарова назвала угрозы нейтрализовать Калининград частью информационной войны

Короткая ссылка
Заявления посла Литвы в Швеции Линаса Линкявичюса о «нейтрализации» Калининграда в случае конфликта России и НАТО являются элементом информационной войны.
Захарова назвала угрозы нейтрализовать Калининград частью информационной войны
  • РИА Новости

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире Радио Sputnik.

По её словам, Линкявичюс не обладает полномочиями для подобных заявлений.

«Опять же — элемент информационной войны, элемент пиара, хайпа, я думаю, скорее всего, первое», — заявила Захарова.

Ранее экс-министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, который сейчас работает послом в Швеции, пригрозил «нейтрализовать» Калининград, если Россия бросит вызов НАТО.

Сенатор от Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков высказал мнение, что литовские власти на постоянной основе ищут повод виртуально «повоевать» с Калининградом из-за отсутствия хороших новостей в своей стране.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить