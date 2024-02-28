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Захарова: ситуация на фронте катастрофична для Зеленского, Макрон не поможет

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Ситуация на фронте для Владимира Зеленского катастрофическая, и заявление президента Франции Эммануэля Макрона не поможет, сказала в эфире радиостанции «Спутник» официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова: ситуация на фронте катастрофична для Зеленского, Макрон не поможет
  • © РИА Новости / Пресс-служба МИД России

«Положение на фронте для киевского режима чудовищное, катастрофическое. Не спасает ничего», — цитирует её ТАСС.

По словам Захаровой, на фоне осознания людьми того, что их предали и обманули, властям нужно было какое-то мощное заявление, которое дало бы бойцам ВСУ веру в то, что заграница поможет.

«Достигло ли это заявление эффекта? Ровно противоположная ситуация», — подчеркнула дипломат.

Ранее Макрон сообщил о планах «создать девятую коалицию для глубоких ударов», которая займётся поставками бомб и ракет дальнего действия на Украину. Он заявил, что возможность отправки войск стран Запада на Украину исключать нельзя.

Позже французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо, назвал крайне опасным заявление Макрона о войсках НАТО.

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