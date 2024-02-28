Посольство: США нацелены на дестабилизацию обстановки в России перед выборами

Власти США за счёт искусственно нагнетаемой русофобской истерии хотят дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в России в преддверии президентских выборов.

Соответствующее заявление появилось в Telegram-канале российской дипмиссии.

«Искусственно нагнетаемая в США русофобская истерия подтверждает нацеленность американских властей на дестабилизацию внутриполитической ситуации в нашей стране в преддверии президентских выборов», — говорится в сообщении.

Ранее Комиссия Госдумы выявила факты вмешательства посольства США в выборы в России.

Кроме того, МИД России заявил о попытках Запада вмешаться в дела Белоруссии во время выборов.