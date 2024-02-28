Карлсон обвинил власти США в сливе информации о встрече со Сноуденом

Американский журналист Такер Карлсон в интервью YouTube-блогеру Лексу Фридману обвинил правительство США в «сливе» информации о его встрече с экс-сотрудником спецслужб США Эдвардом Сноуденом в России.

По словам журналиста, Сноуден не хотел, чтобы их встреча в Москве была предана огласке.

«Единственная причина, по которой я вам это рассказываю... Semafor... сообщило об информации, которую получило от американских разведведомств, которая была слита вопреки моим интересам с использованием моих средств... в якобы свободной стране», — отметил Карлсон.

Ранее в издании Semafor заявили, что Карлсон встретился со Сноуденом и Тарой Рид, которая обвиняла американского лидера Джо Байдена в домогательствах, во время поездки в Россию.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не известно, встречался ли Карлсон со Сноуденом в Москве.