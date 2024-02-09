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Песков: в Кремле не известно, встречался ли Карлсон со Сноуденом в Москве

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В Кремле нет информации, встречался ли американский журналист Такер Карлсон с бывшим сотрудником спецслужб США Эдвардом Сноуденом или другими лицами в Москве, это личное дело репортёра. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее американский портал Semafor сообщил, что Карлсон якобы встретился в Москве со Сноуденом и Тарой Рид, обвинявшей президента США Джо Байдена в сексуальных домогательствах.

«Нет (не известно. — RT). Это его личное дело», — приводит ТАСС слова Пескова при ответе на вопрос, встречался ли Карлсон с кем-нибудь в России, кроме российского лидера Владимира Путина.

Интервью американского журналиста с Путиным будет опубликовано 9 февраля в 02:00 мск. Оно также выйдет на сайте Кремля утром в этот же день.

Видео Карлсона на платформе X, в котором он сообщает об интервью с президентом России, посмотрели уже более 100 млн раз.

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