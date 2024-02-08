Песков: интервью Путина Карлсону выйдет на сайте Кремля утром 9 февраля

Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону выйдет на сайте Кремля утром 9 февраля.

Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, точное время публикации интервью ещё уточнят. Оно будет размещено на сайте президента России после того, как его опубликуют на ресурсах Карлсона.

«И видео, и полный транскрипт на русском и английском языке будут опубликованы тоже», — объяснил представитель Кремля.

Ранее Карлсон сообщил, что интервью с Путиным будет опубликовано 9 февраля в 02:00 мск.