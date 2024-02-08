RT в Telegram
Подпишись

Песков: интервью Путина Карлсону выйдет на сайте Кремля утром 9 февраля

Короткая ссылка
Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону выйдет на сайте Кремля утром 9 февраля.
Песков: интервью Путина Карлсону выйдет на сайте Кремля утром 9 февраля
  • globallookpress.com

Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. 

По его словам, точное время публикации интервью ещё уточнят. Оно будет размещено на сайте президента России после того, как его опубликуют на ресурсах Карлсона.

«И видео, и полный транскрипт на русском и английском языке будут опубликованы тоже», — объяснил представитель Кремля.

Ранее Карлсон сообщил, что интервью с Путиным будет опубликовано 9 февраля в 02:00 мск.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить