Администрация Байдена поддержала разрешение на слежку США за иностранцами

Администрация президента США Джо Байдена намерена поддержать действие закона о негласном наблюдении в целях внешней разведки (раздел 702-й закона о наблюдении за внешней разведкой), который позволяет вести электронное наблюдение за иностранцами за пределами Соединённых Штатов.

Об этом заявил советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан.

Речь идёт о принятом в 1978 году законе «О наблюдении за иностранной разведкой».

«Раздел 702-й оказался краеугольным камнем национальной безопасности США», — сказал Салливан.

По его словам, акт имеет решающее значение для того, чтобы оборонные, разведывательные и правоохранительные органы США могли реагировать на угрозы со стороны Китая, России, «гнусных кибератак», террористов и тех, кто пытается навредить критической инфраструктуре США.

Как поясняет ТАСС, закон даёт право спецслужбам без санкции специального суда прослушивать телефонные разговоры и просматривать электронную переписку между иностранными гражданами, которые находятся за пределами США, однако используют американские спутниковые каналы, узлы связи или интернет-серверы, в том числе принадлежащие крупным компаниям.

В мае 2021 года бывший сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден сообщил, что американский лидер Джо Байден был вовлечён в инцидент с прослушкой спецслужбами Соединённых Штатов европейских политиков.