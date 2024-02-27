Белый дом: отправка войск на Украину является суверенным решением других стран
«Это суверенное решение, которое каждому союзнику по НАТО придётся принимать самостоятельно», — приводит ТАСС его слова.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о планах «создать девятую коалицию для глубоких ударов», которая займётся поставками бомб и ракет дальнего действия на Украину. Он также заявил, что возможность отправки войск стран Запада на Украину исключать нельзя.
В ООН призвали избегать подстрекательской риторики по конфликту на Украине на фоне слов французского лидера о возможности отправки в Киев европейских военных.