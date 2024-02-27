В Финляндии передумали закрывать русские школы после возмущений общественности
- РИА Новости
Отмечается, что на решение также повлияла проверка, которую провёл профессор гражданского права Хельсинкского университета Хейкки Халила. Он сделал вывод, что правовых оснований для закрытия нет.
По местным законам частные школы сами вправе решать, как им работать — запреты городских властей могут расцениваться как превышение полномочий.
Финский журналист Кости Хейсканен в беседе с RT назвал отмену решения о закрытии школ одной из важных побед в борьбе против русофобской политики Финляндии.
Ранее сообщалось, что в ряде приграничных с Россией финских городов могут закрыть школы для русских.