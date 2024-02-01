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В ряде приграничных с Россией финских городов могут закрыть школы для русских

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В Финляндии началась забастовка из-за того, что власти планируют закрыть в четырёх приграничных с Россией финских городах школы и детские сады для русскоговорящих.
В ряде приграничных с Россией финских городов могут закрыть школы для русских
  • Gettyimages.ru
  • © FG Trade

Среди протестующих — различные профсоюзы, которые выступают в том числе против планов властей запретить забастовки и отменить ряд пособий. Люди пришли с плакатами «Правительство создаёт нестабильность». В акциях намерены участвовать в том числе педагоги, которые могут остаться без работы.

Жительница Иматры и гражданка России Марина рассказала RT, что её старший ребёнок учится в школе, где русский есть на повседневной основе. Однако ей уже сообщили, что его собираются перевести в обычное заведение. Там язык преподают поверхностно, а среди учителей чувствуются русофобские настроения, рассказала собеседница телеканала.

Энсио, житель Лаппенранты, заявил RT, что курсы изучения русского в стране сейчас закрыты якобы из-за низкого спроса, хотя раньше государство даже компенсировало часть платы за обучение.

Местный журналист Кости Хейсканен подчеркнул в разговоре с RT, что в стране начались трудности из-за отказа властей «дружить с Россией».

Ранее жители города Лахти в Финляндии обратились с просьбой не ограничивать изучение русского языка

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