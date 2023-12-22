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Жители Лахти в Финляндии высказали желание продолжать изучение русского языка

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Жители города Лахти в Финляндии обратились с просьбой не ограничивать изучение русского языка. Об этом сообщил портал Etelä-Suomen Sanomat

Ранее стало известно, что власти города Турку в Финляндии намерены прекратить набор учеников в класс с изучением русского языка.

Жители Лахти подчеркнули, что в их регионе проживает большое число русскоязычных людей и украинцев, для которых русский является родным языком.

«Таким образом, финнам, владеющим русским, проще находить общий язык с этими людьми и помогать им в случае необходимости», — говорится в заявлении.

Жители Лахти призвали сохранить традицию изучения русского языка.

Ранее стало известно, что Верховная рада Украины приняла законопроект о нацменьшинствах, который ужесточает ограничение на использование русского языка.

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