Финский Fortum инициировал арбитражное разбирательство против России

Финская государственная энергетическая компания Fortum начала арбитражное разбирательство против России. Энергоконцерн намерен требовать компенсации за свои активы.

Как указывается в распространённом компанией заявлении, речь идёт об активах, которые были переданы во временное управление в России. Fortum намерен «защитить свою правовую позицию и интересы акционеров».

«Начало арбитражного разбирательства связано с нарушением Российской Федерацией своих обязательств по двусторонним инвестиционным договорам, заключённым Россией с Нидерландами и Швецией», — говорится в публикации.

В конце апреля 2023 года президент России Владимир Путин ввёл временное управление над иностранными ценными бумагами в компаниях «Юнипро» и Fortum. Финский энергоконцерн оценил убытки от российских проектов в €2 млрд.