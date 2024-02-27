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Генсек МИД Бразилии заявила о расширении поставок мяса и рыбы в Россию

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Генеральный секретарь МИД Бразилии Мария Лаура да Роша сообщила, что страна собирается расширить номенклатуру поставок мяса и рыбы на российский рынок.
Генсек МИД Бразилии заявила о расширении поставок мяса и рыбы в Россию
  • Gettyimages.ru

«В области энергетического сотрудничества мы приветствовали поставки российского дизельного топлива в Бразилию, а также приветствуем планы по увеличению (поставок) российского природного газа», — цитирует её РИА Новости.

Кроме того, генсек добавила, что российские и бразильские представители договорились развивать сотрудничество в таких сферах, как экономика, культура, научно-техническая сфера, а также образование.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Бразилии Мауро Виейра отметили настрой на укрепление отношений двух стран.

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