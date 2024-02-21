Лавров и глава МИД Бразилии отметили настрой на укрепление отношений двух стран

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Бразилии Мауро Виейра подтвердили обоюдный настрой на укрепление российско-бразильских связей.

Об этом сообщили в МИД России. «Подтверждён обоюдный настрой на дальнейшее укрепление всего комплекса российско-бразильских связей», — говорится в сообщении. 21 февраля Лавров приехал на заседание глав МИД стран G20 в Рио-де-Жанейро.