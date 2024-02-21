Лавров и глава МИД Бразилии отметили настрой на укрепление отношений двух стран
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Бразилии Мауро Виейра подтвердили обоюдный настрой на укрепление российско-бразильских связей.
Об этом сообщили в МИД России.
«Подтверждён обоюдный настрой на дальнейшее укрепление всего комплекса российско-бразильских связей», — говорится в сообщении.
21 февраля Лавров приехал на заседание глав МИД стран G20 в Рио-де-Жанейро.
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