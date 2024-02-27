Шойгу: прозападные НПО активизировались в Центральной Азии
- РИА Новости
По его словам, в Центральноазиатском регионе функционирует свыше 100 крупных прозападных НПО, имеющих более 16 тыс. представительств и филиалов.
«На фоне специальной военной операции эти НПО значительно нарастили свою антироссийскую деятельность с целью снизить военно-техническое, экономическое и культурное сотрудничество государств Центральной Азии с Российской Федерацией», — отметил Шойгу.
Ранее сообщалось, что Госдепартамент США профинансирует проекты по развитию демократических институтов и гражданского общества в Киргизии.