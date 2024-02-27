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Премьер Швеции назвал неактуальной отправку шведских военных на Украину

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Шведский премьер-министр Ульф Кристерссон назвал вопрос отправки шведских военнослужащих на Украину для участия в боевых действиях неактуальным для Швеции.
Премьер Швеции назвал неактуальной отправку шведских военных на Украину
  • Gettyimages.ru

Его слова приводит телеканал SVT.

Как отметил Кристерссон, в настоящий момент Стокгольм полностью сосредоточен на отправке Киеву вооружений.

«Украина также не требует этого (отправки войск. — RT). Этот вопрос неактуален», — сказал премьер.

Премьер-министр Чехии Петер Фиала, а также заместитель министра национальной обороны Польши Цезарий Томчи также заявили, что их страны не собираются отправлять своих военнослужащих на Украину.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что ряд стран НАТО рассматривают возможность отправки военных на Украину.

Также президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что возможность отправки войск стран Запада на Украину исключать нельзя.

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