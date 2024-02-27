Mundo: власти Испании знали о присутствии в стране Кузьминова с первого дня

Испанские власти «с первого дня» знали о присутствии в Испании лётчика-предателя Максима Кузьминова, который в 2023 году угнал российский военный вертолёт.

Об этом пишет газета El Mundo со ссылкой на источники.

«Мадрид с первого дня знал о присутствии в Испании пилота», — рассказал изданию один из испанских чиновников.

Об обнаружении в Испании трупа мужчины стало известно 19 февраля. Сообщалось, что убитым мог оказаться Кузьминов, однако эти данные не получили подтверждения официальных источников. О произошедшем высказались ряд чиновников в России, включая Медведева.

Газета El Mundo сообщила, что российский перебежчик провёл в муниципалитете Вильяхойоса, где нашли его тело, от силы несколько дней.