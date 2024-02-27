Mundo: власти Испании знали о присутствии в стране Кузьминова с первого дня
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Об этом пишет газета El Mundo со ссылкой на источники.
«Мадрид с первого дня знал о присутствии в Испании пилота», — рассказал изданию один из испанских чиновников.
Об обнаружении в Испании трупа мужчины стало известно 19 февраля. Сообщалось, что убитым мог оказаться Кузьминов, однако эти данные не получили подтверждения официальных источников. О произошедшем высказались ряд чиновников в России, включая Медведева.
Газета El Mundo сообщила, что российский перебежчик провёл в муниципалитете Вильяхойоса, где нашли его тело, от силы несколько дней.