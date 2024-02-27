RT в Telegram
Подпишись

Mundo: власти Испании знали о присутствии в стране Кузьминова с первого дня

Короткая ссылка
Испанские власти «с первого дня» знали о присутствии в Испании лётчика-предателя Максима Кузьминова, который в 2023 году угнал российский военный вертолёт.
Mundo: власти Испании знали о присутствии в стране Кузьминова с первого дня
  • © Главное управление разведки Министерства обороны Украины

Об этом пишет газета El Mundo со ссылкой на источники.

«Мадрид с первого дня знал о присутствии в Испании пилота», — рассказал изданию один из испанских чиновников.

Об обнаружении в Испании трупа мужчины стало известно 19 февраля. Сообщалось, что убитым мог оказаться Кузьминов, однако эти данные не получили подтверждения официальных источников. О произошедшем высказались ряд чиновников в России, включая Медведева.

Газета El Mundo сообщила, что российский перебежчик провёл в муниципалитете Вильяхойоса, где нашли его тело, от силы несколько дней.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить