Полянский назвал бредом сравнение постпредом Израиля действий России и ХАМАС

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский назвал бредом слова израильского постпреда Гилада Эрдана, сравнившего действия России на Украине с нападением ХАМАС на Израиль.

Об этом он написал в соцсети X.

«Бред продолжается…»,— говорится в сообщении.

По словам Полянского, неделю назад представитель Израиля заявил, что «Организация Объединённых Наций — это ХАМАС».

«Сегодня — что Россия — это Хамас»,— отметил российский дипломат.

Ранее Эрдан сравнил спецоперацию России с атакой ХАМАС на Израиль, заявив, что обе страны «ведут битву за выживание».

Также премьер-министр Италии Джорджа Мелони выразила мнение, что палестинское движение ХАМАС не напало бы на Израиль, если бы Россия не начала специальную военную операцию на Украине.

Позже зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал Мелони тупицей после её слов о роли России в нападении ХАМАС на Израиль.