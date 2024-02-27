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РИА Новости: военные США опубликовали свод данных о Вооружённых силах России

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Сухопутные войска США подготовили 280-страничный свод данных о ВС России, их структуре, вооружениях и тактике действий.

Об этом информирует РИА Новости.

По данным агентства материал заявлен как учебное пособие для «военной подготовки, профессионального образования и развития лидеров».

«Публикация разбирает тактику, организацию и действия российских военных, описывает, как Россия стала бы воевать, согласно своей доктрине», — говорится в сообщении.

Ранее британский эксперт Александр Меркурис заявил, что украинские разведывательные службы и военное ведомство не могут выяснить, где Вооружённые силы России пойдут в новое наступление.

Также глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что российская сторона неоднократно предупреждала страны — члены НАТО об опасности их непосредственного участия в боевых действиях против ВС России.

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