Советник Саркози назвал противоречивым молчание ЕС о сносе памятников на Украине
Об этом он написал в соцсети X.
По его словам, Европа была «построена на победе над нацизмом».
«И для нынешней Европы противоречиво добровольно хранить молчание в то время, как с 2014 года украинский режим сносит памятники в честь победы над нацизмом...», — сказал Кларсфельд.
Кроме того, он подчеркнул, что сегодня на Украине воздвигаются статуи, называются стадионы и проспекты в честь украинских националистов, которые во время Второй мировой войны сотрудничали с нацистами и уничтожили десятки тысяч еврейских семей.
Ранее власти Львовской области объявили о завершении «декоммунизации».
Также в Немышлянском районе Харькова демонтировали бюсты деятелей советских времён на Аллее комсомольцев.