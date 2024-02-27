Советник Саркози назвал противоречивым молчание ЕС о сносе памятников на Украине

Французский правозащитник, бывший советник экс-президента Николя Саркози, Арно Кларсфельд назвал противоречивым для Европы молчание о сносе советских памятников и переименование проспектов в честь пособников нацистов на Украине.

Об этом он написал в соцсети X.

По его словам, Европа была «построена на победе над нацизмом».

«И для нынешней Европы противоречиво добровольно хранить молчание в то время, как с 2014 года украинский режим сносит памятники в честь победы над нацизмом...», — сказал Кларсфельд.

Кроме того, он подчеркнул, что сегодня на Украине воздвигаются статуи, называются стадионы и проспекты в честь украинских националистов, которые во время Второй мировой войны сотрудничали с нацистами и уничтожили десятки тысяч еврейских семей.

Ранее власти Львовской области объявили о завершении «декоммунизации».

Также в Немышлянском районе Харькова демонтировали бюсты деятелей советских времён на Аллее комсомольцев.