RT в Telegram
Подпишись

Советник Саркози назвал противоречивым молчание ЕС о сносе памятников на Украине

Короткая ссылка
Французский правозащитник, бывший советник экс-президента Николя Саркози, Арно Кларсфельд назвал противоречивым для Европы молчание о сносе советских памятников и переименование проспектов в честь пособников нацистов на Украине.

Об этом он написал в соцсети X.

По его словам, Европа была «построена на победе над нацизмом».

«И для нынешней Европы противоречиво добровольно хранить молчание в то время, как с 2014 года украинский режим сносит памятники в честь победы над нацизмом...», — сказал Кларсфельд.

Кроме того, он подчеркнул, что сегодня на Украине воздвигаются статуи, называются стадионы и проспекты в честь украинских националистов, которые во время Второй мировой войны сотрудничали с нацистами и уничтожили десятки тысяч еврейских семей.

Ранее власти Львовской области объявили о завершении «декоммунизации».

Также в Немышлянском районе Харькова демонтировали бюсты деятелей советских времён на Аллее комсомольцев.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить