Постпред Эрдан: Израиль хочет передать Киеву системы предупреждения о ракетных ударах

Израиль работает над передачей Украине систем раннего предупреждения о ракетных ударах и атаках БПЛА.

Об этом заявил постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан, передаёт РИА Новости.

«Мы были вынуждены развивать исследования в этой сфере и рады поделиться нашим потенциалом с нашими украинскими друзьями», — сказал дипломат.

Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что палестинское движение ХАМАС не напало бы на Израиль, если бы Россия не начала специальную военную операцию на Украине.

Позже зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал Мелони тупицей после её слов о роли России в нападении ХАМАС на Израиль.