RT в Telegram
Подпишись

Постпред Эрдан: Израиль хочет передать Киеву системы предупреждения о ракетных ударах

Короткая ссылка
Израиль работает над передачей Украине систем раннего предупреждения о ракетных ударах и атаках БПЛА.

Об этом заявил постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан, передаёт РИА Новости.

«Мы были вынуждены развивать исследования в этой сфере и рады поделиться нашим потенциалом с нашими украинскими друзьями», — сказал дипломат.

Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что палестинское движение ХАМАС не напало бы на Израиль, если бы Россия не начала специальную военную операцию на Украине.

Позже зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал Мелони тупицей после её слов о роли России в нападении ХАМАС на Израиль.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить