Украина начала переговоры с Норвегией о гарантиях безопасности

Украина и Норвегия приступили к обсуждению двустороннего соглашения о гарантиях безопасности. Это следует из публикации, размещённой на сайте Владимира Зеленского.

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В сообщении отмечается, что проведение этих переговоров доверили заместителю руководителя офиса Зеленского Игорю Жовкве. Норвежскую делегацию возглавил спецпредставитель Министерства иностранных дел Норвегии по вопросам Украины Кристиан Сисе. «Стороны обсудили основные структурные элементы и блоки будущего соглашения и согласовали график дальнейшей работы», — отмечается в публикации. Ранее стало известно, что Украина подписала соглашения о гарантиях безопасности с Италией и Канадой.