Украина подписала соглашения о гарантиях безопасности с Италией и Канадой
- AP
- © Efrem Lukatsky
«Наши встречи с главой правительства Италии Джорджей Мелони всегда содержательны. Важным результатом сегодняшней стало подписание двустороннего соглашения о безопасности», — написал он в Telegram.
Кроме того, по словам Зеленского, соглашения были подписаны также с премьером Канады Джастином Трюдо.
Ранее итальянский министр иностранных дел, вице-премьер Антонио Таяни заявил, что будущее соглашение Италии и Украины по безопасности не содержит гарантий военной и политической поддержки.
Также секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что ситуация с Будапештским меморандумом указала на несостоятельность гарантий безопасности США.