Украина подписала соглашения о гарантиях безопасности с Италией и Канадой

Владимир Зеленский сообщил о подписании двусторонних соглашений о сотрудничестве в сфере безопасности с Италией и Канадой.

«Наши встречи с главой правительства Италии Джорджей Мелони всегда содержательны. Важным результатом сегодняшней стало подписание двустороннего соглашения о безопасности», — написал он в Telegram.

Кроме того, по словам Зеленского, соглашения были подписаны также с премьером Канады Джастином Трюдо.

Ранее итальянский министр иностранных дел, вице-премьер Антонио Таяни заявил, что будущее соглашение Италии и Украины по безопасности не содержит гарантий военной и политической поддержки.

Также секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что ситуация с Будапештским меморандумом указала на несостоятельность гарантий безопасности США.