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Украина подписала соглашения о гарантиях безопасности с Италией и Канадой

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Владимир Зеленский сообщил о подписании двусторонних соглашений о сотрудничестве в сфере безопасности с Италией и Канадой.
Украина подписала соглашения о гарантиях безопасности с Италией и Канадой
  • AP
  • © Efrem Lukatsky

«Наши встречи с главой правительства Италии Джорджей Мелони всегда содержательны. Важным результатом сегодняшней стало подписание двустороннего соглашения о безопасности», — написал он в Telegram.

Кроме того, по словам Зеленского, соглашения были подписаны также с премьером Канады Джастином Трюдо.

Ранее итальянский министр иностранных дел, вице-премьер Антонио Таяни заявил, что будущее соглашение Италии и Украины по безопасности не содержит гарантий военной и политической поддержки.

Также секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что ситуация с Будапештским меморандумом указала на несостоятельность гарантий безопасности США.

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