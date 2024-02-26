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Экс-премьер Польши призвал власти ввести эмбарго на продукты с Украины

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Варшава должна ввести запрет на ввоз продуктов с Украины. С таким призывом к властям Польши обратился экс-премьер страны Матеуш Моравецкий.
Экс-премьер Польши призвал власти ввести эмбарго на продукты с Украины
  • Gettyimages.ru

Согласно опубликованному им в социальной сети X сообщению, сделать это необходимо немедленно. Экс-премьер Польши объяснил, что продовольственная безопасность страны — это общенациональный интерес.

Он добавил, что польские фермеры заслуживают сильной поддержки со стороны правительства, а не временных антикризисных мер.

Ранее сообщалось о намерении польских перевозчиков с 1 марта возобновить протесты на границе с Украиной.

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