Экс-премьер Польши призвал власти ввести эмбарго на продукты с Украины
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Согласно опубликованному им в социальной сети X сообщению, сделать это необходимо немедленно. Экс-премьер Польши объяснил, что продовольственная безопасность страны — это общенациональный интерес.
Он добавил, что польские фермеры заслуживают сильной поддержки со стороны правительства, а не временных антикризисных мер.
Ранее сообщалось о намерении польских перевозчиков с 1 марта возобновить протесты на границе с Украиной.