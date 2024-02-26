SZ: партию «Альтернатива для Германии» могут признать экстремистской в ФРГ

Партию «Альтернатива для Германии» могут признать экстремистской в ФРГ.

Об этом пишет издание Süddeutsche Zeitung со ссылкой на собственное расследование.

«Федеральное ведомство по охране Конституции работает над классификацией всей АдГ как «однозначно экстремистского движения»», — говорится в статье.

Как уточняется, иск будет рассмотрен в марте в высшем административном суде Мюнстера.

В начале января бывший председатель бундестага и депутат от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Вольфганг Тирзе выступил с призывом к Берлину о проверке возможности запрета партии «Альтернатива для Германии» (АдГ).