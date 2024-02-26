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Туск призвал Запад срочно превзойти Россию в объёме производства вооружения

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Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал западные страны срочно превзойти Россию в объёме производства вооружения и боеприпасов.
Туск призвал Запад срочно превзойти Россию в объёме производства вооружения
  • Gettyimages.ru

Об этом политик сказал после встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Туск подчеркнул, что такие объёмы должны быть достигнуты не в течение ближайших лет, а в течение нескольких месяцев.

«Мы должны достичь оборонных возможностей, если речь идёт о производстве боеприпасов и различного рода вооружений, которое превысит российские возможности», — цитирует его РИА Новости.

Ранее зампредседателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что российские оборонщики нарастили поставки бронетехники в Вооружённые силы России до максимальных объёмов.

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