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В Минобороны Эстонии предложили забрать все запасы оружия «у всех» и отдать ВСУ

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Министр обороны Эстонии Ханно Певкур предложил забрать все запасы вооружения «у всех» и отдать их Вооружённым силам Украины.
В Минобороны Эстонии предложили забрать все запасы оружия «у всех» и отдать ВСУ
  • Gettyimages.ru

С такой инициативой он выступил в интервью газете The Guardian.

«Самый главный приоритет — принять решения относительно того, чтобы забрать всё, что можно, из запасов у всех, чтобы отправить Украине», — сказал Певкур.

Он добавил, что прежде всего союзникам Киева необходимо отдать из своих запасов боеприпасы. 

Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что Запад должен передать Киеву всё имеющееся оружие и технику, так как в других конфликтах они уже не понадобятся.

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