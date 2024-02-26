В Минобороны Эстонии предложили забрать все запасы оружия «у всех» и отдать ВСУ
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С такой инициативой он выступил в интервью газете The Guardian.
«Самый главный приоритет — принять решения относительно того, чтобы забрать всё, что можно, из запасов у всех, чтобы отправить Украине», — сказал Певкур.
Он добавил, что прежде всего союзникам Киева необходимо отдать из своих запасов боеприпасы.
Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что Запад должен передать Киеву всё имеющееся оружие и технику, так как в других конфликтах они уже не понадобятся.