В Минобороны Эстонии предложили забрать все запасы оружия «у всех» и отдать ВСУ

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур предложил забрать все запасы вооружения «у всех» и отдать их Вооружённым силам Украины.

С такой инициативой он выступил в интервью газете The Guardian.

«Самый главный приоритет — принять решения относительно того, чтобы забрать всё, что можно, из запасов у всех, чтобы отправить Украине», — сказал Певкур.

Он добавил, что прежде всего союзникам Киева необходимо отдать из своих запасов боеприпасы.

Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что Запад должен передать Киеву всё имеющееся оружие и технику, так как в других конфликтах они уже не понадобятся.